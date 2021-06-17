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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanı Pekmezci’den Bakan Kurum’a ziyaret

İHA

Başkanı Pekmezci’den Bakan Kurum’a ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ederek TOKİ tarafından Bayburt’ta yapılan ve yapılması düşünülen çalışmalar konuşuldu.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Çalışma ziyareti için bulunduğumuz Ankara’da yoğun bir görüşme trafiği yaşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehrimizde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeleri ele aldık. İlgi ve alakaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimiz adına çıktığımız hizmet yolunda destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Vali Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal’a da şükranlarımı sunuyorum. Bayburt için çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdüreceğiz. “İfadelerini kullandı.
Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaretine, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin yanı sıra MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır katıldı

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