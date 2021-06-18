Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar sürüyor

İHA

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi destekleri kapsamında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesini öngören 3 proje için protokol imzalandı.

Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar sürüyor

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi destekleri kapsamında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesini öngören 3 proje için protokol imzalandı.
DOKAP tarafından desteklenecek projeler kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, mobil koyun banyoluğu, ağıl projeleri olmak üzere üç başlıkta uygulanacak. Projeler kapsamında koyun ağılları kurulmasının yanı sıra zararlılarla mücadeleye yönelik mobil banyo havuzu ve kırkım makinesi gibi küçükbaş hayvancılığın desteklenmesine ilişkin makine ve ekipman sağlanacak. Projelere 7 milyon 735 bin lira kaynak sağlanacak.
Bayburt Valiliği’nde düzenlenen imza töreninde Vali Cüneyt Epcim ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında projelere yönelik protokol imzalandı. Vali Epcim, burada yaptığı açıklamada ilgi ve destekleri dolayısıyla Başkan Gültekin’e teşekkür etti. Bayburt’ta kırsal kalkınmaya yönelik uygulanan tarım projeleriyle koyunculukta önemli rakamlara ulaşıldığını ifade eden Vali Epcim, bu rakamları daha yukarı taşımak istediklerini belirtti. Vali Epcim, bir buçuk yılda küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 5 kat arttığına işaret ederek aynı şekilde sebze ve meyve üretimi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi konusunda da Bayburt’un önünü açmak istediklerine vurgu yaptı.
Söz konusu projelerin yanı sıra DOKAP destekleriyle tamamlanan Yeşil Yol Projesi’nin de önemli bir yatırım olduğuna değinen Vali Epcim, “Bölge turizmine çok büyük katkısı oldu. Bundan sonra da biraz önce söylediğimiz alanlardaki eksikliklere yönelik çalışmalar yaparak özellikle kadın ve engelli istihdamına ilişkin bir takım projelerle Bayburt’un istihdam olanaklarını artırmak istiyoruz. Sizlere desteğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.” dedi.
Vali Epcim, son olarak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı üst politika metinlerinde belirtildiği üzere Kadın Kooperatifçiliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Buraya yönelik bir çalışma yapılabilir. Bizim için kültürel turizm çok önemli. O alandaki dokunuşunuzu şehir olarak beklemekteyiz. Bunun kalıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Anzer Yaylası ile Yoncalı Köyümüz arasında bir yolumuz mevcut. Bu yolumuzu Yeşil Yol Projesi kapsamında yapabilirsek ciddi bir turizm potansiyeli yakalamış oluruz. Anzer Yaylası’nın bir diğer yüzünde yer alması nedeniyle bölgedeki bal üretimini de değerlendirmek istiyoruz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
Başkanı Pekmezci’den Bakan Kurum’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkanı Pekmezci’den Bakan Kurum’a ziyaret
'Aydıntepe Şeker Fasulyesi' Bayburt Üniversitesinin girişimi ile tescillendi
YEREL HABERLER 'Aydıntepe Şeker Fasulyesi' Bayburt Üniversitesinin ...
Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
Gökçedere’de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı
YEREL HABERLER Gökçedere’de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı
Tarihi Akkoyunlu mirası, Ferahşad Bey Camii’nde çalışmalar yılsonu tamamlanacak
YEREL HABERLER Tarihi Akkoyunlu mirası, Ferahşad Bey Camii’nde ...
Bayburt Üniversitesinde engelli personel istihdamı Türkiye ortalamasının üstünde
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde engelli personel istihdamı ...