Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar sürüyor

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi destekleri kapsamında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesini öngören 3 proje için protokol imzalandı.

DOKAP tarafından desteklenecek projeler kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, mobil koyun banyoluğu, ağıl projeleri olmak üzere üç başlıkta uygulanacak. Projeler kapsamında koyun ağılları kurulmasının yanı sıra zararlılarla mücadeleye yönelik mobil banyo havuzu ve kırkım makinesi gibi küçükbaş hayvancılığın desteklenmesine ilişkin makine ve ekipman sağlanacak. Projelere 7 milyon 735 bin lira kaynak sağlanacak.

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen imza töreninde Vali Cüneyt Epcim ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında projelere yönelik protokol imzalandı. Vali Epcim, burada yaptığı açıklamada ilgi ve destekleri dolayısıyla Başkan Gültekin’e teşekkür etti. Bayburt’ta kırsal kalkınmaya yönelik uygulanan tarım projeleriyle koyunculukta önemli rakamlara ulaşıldığını ifade eden Vali Epcim, bu rakamları daha yukarı taşımak istediklerini belirtti. Vali Epcim, bir buçuk yılda küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 5 kat arttığına işaret ederek aynı şekilde sebze ve meyve üretimi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi konusunda da Bayburt’un önünü açmak istediklerine vurgu yaptı.

Söz konusu projelerin yanı sıra DOKAP destekleriyle tamamlanan Yeşil Yol Projesi’nin de önemli bir yatırım olduğuna değinen Vali Epcim, “Bölge turizmine çok büyük katkısı oldu. Bundan sonra da biraz önce söylediğimiz alanlardaki eksikliklere yönelik çalışmalar yaparak özellikle kadın ve engelli istihdamına ilişkin bir takım projelerle Bayburt’un istihdam olanaklarını artırmak istiyoruz. Sizlere desteğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Epcim, son olarak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı üst politika metinlerinde belirtildiği üzere Kadın Kooperatifçiliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Buraya yönelik bir çalışma yapılabilir. Bizim için kültürel turizm çok önemli. O alandaki dokunuşunuzu şehir olarak beklemekteyiz. Bunun kalıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Anzer Yaylası ile Yoncalı Köyümüz arasında bir yolumuz mevcut. Bu yolumuzu Yeşil Yol Projesi kapsamında yapabilirsek ciddi bir turizm potansiyeli yakalamış oluruz. Anzer Yaylası’nın bir diğer yüzünde yer alması nedeniyle bölgedeki bal üretimini de değerlendirmek istiyoruz.

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