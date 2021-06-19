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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı’na katıldı

İHA

Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı’na katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Türk EğitimSen tarafından 2. Maarif Kongresi başlığı altında düzenlenen Türk Kültürü ve Eğitim Çalştayı’nın açılış oturumuna katıldı.
Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayda konuşan Başkan Pekmezci “Bugün 2. Maarif Kongresi başlığı altında kültür ve eğitimin iç içe olduğu bir konuda çalıştay yapılacak. Kültür ve eğitim çok önemli iki konu. Birbirleriyle iç içe konular. Türk tarihinin ve kültürünün en önemli öğelerine baktığımız zaman bizim ilk Türk yazılı kaynaklarımız Orhun Kitabeleridir. Yani yedinci asrın sonu sekizinci asrın başında oluşturulan Orhun Kitabeleri Türk tarihinin, kültürünün en önemli öğesidir. Biz millet olarak o tarihten itibaren bugün yaşadığımız çağda aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala o geçmişteki kültürel dokunun varlığıyla gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz orada üç tane abide var Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmiştir. Bilge Kağan’nın o güzel ve meşhur sözünü ifade etmek istiyorum. Ey Türk diyor. “Üstte gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir.” Bu aslında asırlar boyunca bizim varlığımızın ve yarınlarımızın gelecek kuşaklara aktarımı adına ortaya koyduğumuz tablonun bir ifadesidir. Biz millet olarak tarihten aldığımız güçle, kültürel dokumuzla, kavmi millet yapan anlayışla bugünlere kadar geldik. Ve bununla gurur duyuyoruz. Asırlar sonra ilk Türk sözlüğü olarak kabul edilen, 1070 li yıllarda yazılan Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanı Lugatit Türk’e baktığımızda Türk’ün asırlar öncesinden bugüne taşıdığı değerlerle, bu kültürün bugüne kadar nasıl güçlü bir şekilde getirildiğini görüyoruz. Divanı Lugatit Türk’ü incelediğimizde bugün Bayburt’ta kullanılan sözcüklerin çoğunun orada olduğunu görürsünüz. Bununla bir Bayburtlu olarak, bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. İşte burada asıl nüans o. Kültürel dokunun dünden bugüne taşınması konusundaki gayretin ifadesidir. Burada bugün Türk Eğitim Sen ‘in ortaya koyduğu tablo Türk kültürünün gelecek nesillere aktarımı adına, Türk kültürünü yaşatma adına bir gayretin ifadesidir. Geçmişiyle, geleceğiyle bir millet olgusunu oluşturmak, ancak ve ancak kültürün eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgilidir.” diye konuştu.
Konuşmasında Türk Dünyası’na da değinen Başkan Pekmezci “Bundan yıllar önce Türk Dünyası gezisine çıkmıştık. Farabi’nin doğduğu Otrar köyünde bir müzeye gittik. O müzede bulunan etnografik eserlerin Bayburt’ta Kenan Yavuz Bey’in kurduğu müzede bulunan eserlerden hiçbir farkı yok. Çünkü o kültürel doku Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya aynen taşınmış ve o millet olma olgusunun ortaya koyduğu gerçekle oradan buraya o kültürel dokuyu taşımışız. Zaten eğer o kültürel dokular taşınmazsa bizim millet olma vasfımızı bugüne kadar güçlü bir şekilde ortaya koymamızın zor olacağı gerçeğini görüyoruz. Yine Moldova’da Gagavuzyerimiz var. Orada Gök Oğuzlar var. Bir kültürü ele aldığımız zaman diliyle, diniyle, örf, adet, gelenekleriyle her şeyiyle bir yapı düşünün bu yapının bazı noktalarında bir kopukluk olduğu zaman bile o kültürel dokunun onu muhafaza ettiğini görüyoruz. Gagavuzların dini inançları biliyorsunuz hristiyanlık ama türküleriyle, konuşmalarıyla hala asırlar ötesindeki kültürlerini sürdürüyorlar.” ifadelerini kullandı.
2. Maarif Kongresi Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı’nın Bayburt’ta yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Pekmezci konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dede Korkut’un yaşadığı ve Dede Korkut Hikâyelerinin geçtiği bu güzel, kadim şehirde 2019 yılında Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin 25. sini düzenledik. Bu şölenlerimize pandemi dolaysıyla ara vermek zorunda kaldık ama önümüzdeki yıllarda inşallah devam edeceğiz. 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’nin başvurusuyla Dede Korkut Somut Olmayan Dünya Kültür Miras’ına dahil edildi. Ve 2019 yılında Davetimiz üzerine şehrimize gelen UNESCO Türkiye Temsilcisi Türkiye adına verilen belgeyi belediyemize takdim etti. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Artık bundan sonra Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini daha güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizler Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya yağız atlar sırtında gelen yiğitlerin bu topraklarda kültürel dokuyu tam manasıyla yaşattıkları için bugün Anadolu coğrafyasında varlığımızı devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Kongremizin ve çalıştayımızın ülkemizin geleceğinin güçlü bir yapıyla oluşturulmasında başarılı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum.”
Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarına geçilirken açılış oturumuna Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kültür Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Türkiye Kamu Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretmenler katıldı.

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