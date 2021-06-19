(Özel) Yöresel Bayburt ehramı dizilerde hayat buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Yöresel Bayburt ehramı dizilerde hayat buluyor

İHA

Bayburt'a özgü yöresel ehram Bayburtlu kadınlar tarafından tezgahlarda dokunarak, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yöresel Bayburt ehramı son yıllarda popüler dizilerde hayat buluyor.

(Özel) Yöresel Bayburt ehramı dizilerde hayat buluyor

Bayburt'a özgü yöresel ehram Bayburtlu kadınlar tarafından tezgahlarda dokunarak, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yöresel Bayburt ehramı son yıllarda popüler dizilerde hayat buluyor.
Şingah mahallesindeki ehram dokuma atölyesinde ehrama hayat veren kadınlar, turizme katkı sağlayacak hediyelik eşyalar üreterek, kültürlerinin değerli mirası olan ehramın adını duyurmaya gayret gösteriyor. Usta öğretici Sevgi Köse, ehram dokumayı Bayburtlu kadınlara öğreterek, ehram kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. Köse, ehramın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Ehram kadınlarımızın dışarı giysisidir, kadınlar üzerlerine örterek dışarıda bunları giyerlerdi. Şimdilerde tesettürlü kadınlar pardesüye yönelmiş olsa da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini hala çekiyor" dedi.
Ehramın 3 farklı rengi olduğuna değinen Köse, "Beyaz ehram yeni evlenmiş gelinlerin ve genç kızların rengidir, açık renk ehram orta yaşlı kadınların, koyu renk ise biz ona mor ehram deriz o da yaşlı ninelerimizin rengidir. Bu renklerde ehram giyen kadınların genç, evli, yaşlı olduğunu renklerden anlardık" şeklinde konuştu.
"Ehram önceden bir altın değerindeydi"
Geçmişte kadınların çuvallarla yün aldığını, Çoruh Nehri'nde yıkadıktan sonra yün tarama taraklarında taranıp, dokuma tezgahlarında dokunduğunu belirten Köse, "Gelinlik kızlarımızın bohçalarında, sandıklarında muhakkak ehram bulunurdu, o kadar kıymetliydi ki ehram, altın değerindeydi. Geline altın takamayan, ehram hediye ederdi" diye konuştu.
Şimdilerde ehrama ilginin azaldığını dile getiren Köse, ehram üretmeye devam ettiklerini, ehramla birlikte turizme yönelik eşyaları atölyede ürettiklerini kaydetti.

“Bayburt ehramı Osmanlı dizilerinde yer aldı”
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi diziler içinde ehram ürettiklerini vurgulayan Köse, "Yaptığımız ehramları, hediyelik eşyaları Kapalı Çarşı başta olmak üzere birçok yere satıyoruz. Kapalı Çarşı tezgahlarında Bayburtlu kadınların el emeği yer alıyor, bununla birlikte Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman bu gibi tarihi dizilerde de ehramımız kullanıldı. Unutulmaya yüz tutmuş gelenek, göreneğimiz kaybolmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı’na ...
Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için ...
TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER TÜRSAB Heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
Başkanı Pekmezci’den Bakan Kurum’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkanı Pekmezci’den Bakan Kurum’a ziyaret
'Aydıntepe Şeker Fasulyesi' Bayburt Üniversitesinin girişimi ile tescillendi
YEREL HABERLER 'Aydıntepe Şeker Fasulyesi' Bayburt Üniversitesinin ...