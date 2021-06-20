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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta polis adaylarının mezuniyet sevinci

İHA

Bayburt'ta eğitimlerinin ardından mezun olan 295 Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi, meslek yeminlerini edip, kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak paylaştı.

Bayburt'ta polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bayburt’ta eğitimlerinin ardından mezun olan 295 Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi, meslek yeminlerini edip, kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak paylaştı.
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi, 26'ncı dönem mezunlarını verdi. Polis adayları için bugün okulun bahçesinde mezuniyet töreni yapıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Ahmet Derici mezunlar adına konuşma yaptı.
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel yeni mezunları tebrik ederek, yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu. Günel, verdikleri eğitimlerden bahsederek, "8 ay süren eğitim ve öğretim sürecimizin ilk 7 ayında öğrencilerimize hukuka giriş, polis meslek hukuku, devletin idari yapısı, demokratik polislik, kitle psikolojisi, uygulamalı polislik, polis halkla ilişkiler, trafik yönetimi ve güvenliği, mesleki yazışma gibi çağımıza uygun dersler verdik. Son bir ayda ise meskun mahal operasyon eğitimi ve temel atış eğitimi kapsamında öğrencilerimize taktik eğitim ve atışlar ile hem hayatta kalabilme hem de masum insanlara zarar vermemek için her birine 950 atış yaptırdık" dedi.
26. dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim’de, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.
Vali Epcim, Türk Polis Teşkilatının varlığını, ilkelerini, sadakatini, kurumsal kültürünü geliştirmek olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından dönem birincisi Ahmet Derici, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere Vali Epcim ve protokol üyeleri hediyeler verdi.
Yemin töreni ve kep atılmasıyla sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın sevincini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

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