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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinde topluma hizmet faaliyetleri uzaktan eğitim sürecinde de devam etti

İHA

Bayburt Üniversitesinde topluma hizmet faaliyetleri uzaktan eğitim sürecinde de devam etti

Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde de toplumun farklı kesimlerine hizmet etmeye devam ettiler.
Öğrenciler; Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretim üyelerinin destekleri ve yönlendirmeleriyle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çocuk, genç ve yaşlıların yanı sıra hayvanlara ve doğaya da önemli katkı sundular.
Faaliyetler kapsamında, yaklaşık iki bin adet farklı türde kitap; dijital hikâye, afiş, harita, pano, satranç takımı, oyun setleri gibi çeşitli ders materyalleri; oyun hamuru, kalem, silgi, boya, makas gibi kırtasiye ürünleri; maske, dezenfektan, kolonya gibi temizlik malzemeleri ve yazıcı gibi ürünler öğrenciler tarafından temin edilerek ihtiyacı olan okullara ulaştırıldı. Bazı ilkokul ve anaokullarında uzaktan veya yüz yüze öğretici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştirildi.
Öğrencilerin yakın çevrelerinde bulunan ve salgın dolayısıyla uzaktan eğitime katılmayan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra yaşlılara da okumayazma eğitimleri başarılı bir şekilde verildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan dijital hikâyeler ise öğretim sürecinde kullanılmak üzere öğretmenlerle paylaşıldı.
Salgın dönemi olmasına rağmen özveriyle topluma hizmet çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, doğayı ve hayvanları da unutmadılar. Bu kapsamda kök fidan ve ağaç dikimi, çevre temizliği, sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınak sağlanması gibi konularda önemli çalışmalar gerçekleştirdiler.

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