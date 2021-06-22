'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışması birincileri ödüllerini aldı

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Bayburt’ta Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışması birincileri ödüllerini aldılar.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışması birincileri, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nun makam odasında düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Törene, dereceye giren öğrencilerin yanı sıra okul müdürleri, öğrencileri hazırlayan öğretmenler, öğrenci velileri ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bayburt Başkanı Arif Akcan katıldı.

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