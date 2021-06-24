Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden çevrim içi resim sergisi

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından ilk defa ‘Yıl Sonu Çevrim İçi Resim Sergisi’ düzenleniyor.

Covid19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen sergide resim bölümü öğrencilerinin desen ve atölye çalışmaları yer alıyor. Toplam 65 çalışmanın sanatseverlerle buluşturulduğu sergi, 23 Haziran23 Temmuz 2021 tarihleri arasında devam edecek. Sergi, ‘bayburtsanattasarim’ adlı instagram hesabı üzerinden izlenebilecek.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, serginin başarılı bir şekilde nihayete ermesi temennisinde bulundu. Güzel eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.