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Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor

İHA

Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor

Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden iş adamları Bayburt’ta yatırıma hazırlanıyor.
Mobilya, endüstriyel ürünler ve doğal taş sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Nazir Khan ile Seukatsu Tanaka isimli iş adamları Bayburt’ta yatırıma hazırlanıyor. Khan ve Tanaka bu doğrultuda Bayburt’ta gerçekleştirdikleri günü birlik ziyaretlerde yatırımlar için incelemelerde bulundu.
Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman’ın eşlik ettiği heyet Bayburt Vailiği’ni ziyaret etti. Yatırımcılarla Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Vali Cüneyt Epcim, heyetle bilgi alışverişinde bulundu.
Toplantının ardından Vali Epcim ile iş insanlarından oluşan heyet Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemeler yaptı. İş insanları Khan ve Tanaka Doğal Taş Fabrikası’nda ihracat amaçlı görüşmeler gerçekleştirdi.

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