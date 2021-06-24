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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin için veda yemeği düzenlendi

İHA

Başsavcı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin için veda yemeği düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ile Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin için veda yemeği düzenlendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2021 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ile Ankara’ya atanan Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin için veda yemeği düzenlendi.
Vali Cüneyt Epcim’in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail Yılmaz, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, eski Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve kamu kurumlarının amirleri katıldı.
Vali Epcim yemekte yaptığı konuşmada Bıçakcı ve Bilgin’in iki yıldır Bayburt’ta görev yaptıklarını ve bu süreci olumlu ilişkiler içerisinde tamamlandıklarını ifade etti. Bayburt’ta yargı camiasının etkin ve verimli çalışmasına yönelik Bıçakcı ve Bilgin’le büyük emek sarf ettiklerini kaydeden Vali Epcim, “Kendileri ile değişik zamanlarda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle ilimizin güvenlik stratejisi noktasında Sayın Başsavcımızın önemli katkıları oldu. Ağır Ceza Reisimiz Oğuzhan Bilgin ve Cumhuriyet Başsavcımız Mahmut Bıçakcı polis okulumuzda eğitim dönemine çok büyük katkılar sağladı. Polis okulumuzun verimli bir eğitim sezonu geçirmesine katkılar sağladılar. Kendilerine Bayburtluların selamını ve teşekkürünü iletiyorum. Bundan başka da her iki hukukçu devlet adamımız özellikle Bayburt’umuzun kültürüne, değerlerine sahip çıkarak Bayburt insanı ile de çok güzel bir şekilde hem hâl oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Vali Epcim, Bıçakcı ve Bilgin’e tebriklerini ileterek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ise Vali Epcim’e organizasyon dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti. Akrabalık ilişkileri dolayısıyla Bayburt’la bağları bulunduğunu belirten Başsavcı Bıçakcı Bayburt’ta hizmetlerini onur olarak kabul ettiklerini bildirdi.
Başsavcı Bıçakcı, “İki yıllık zaman zarfında devletimizin bize yüklemiş olduğu yükümlülük gereği Bayburt Adliyesi’nde bir takım hizmetler yaptık. Bu zaman zarfında mevcut hakim ve savcılarımız da özverili bir şekilde çalıştılar. Ellerini taşın altına koydular. Tabi bu mücadelede bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız emniyetimiz ve jandarmamız. Sayın Emniyet Müdürümüz Ayhan Bodur nezdinde tüm emniyet teşkilatımıza, Sayın Albayımız Ramazan Yiğit nezdinde Jandarma personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendileri ile çok uyumlu ve seri bir çalışma tempomuz oldu.” şeklinde konuştu.
Başsavcı Bıçakcı, Bayburt’la gönül bağlarını koruyacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.
Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin de 2019 yılında başladığı Bayburt’taki görevinin bu hafta itibariyle sona erdiğini söyledi. Göreve başladığı günden bugüne Bayburt’tan iyilikten başka bir şey görmediğini aktaran Bilgin, “Unutulmaz hatıralar yaşadık. Hürmet gördük, saygı gördük. Bunlar hiçbir zaman unutmayacağımız şeyler. Çok kıymetli, gerçekten donanımlı bir devlet protokolüyle karşılaştık. Bu süreç içerisinde kimseyi mahcup etmemek, devletimize hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. Sayın Başsavcımızın yüksek çabalarıyla çok uyumlu, çok başarılı bir adliye haline geldik. Bayburtluya hizmet etmeye çalıştık. Yapabildiğimiz hizmet adaletin tecellisi yönünde olmaktı. Bunun için elimizden geleni yaptık. Bu süreçte her birinizin ayrı ayrı bize faydaları dokundu. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Bilgin, yemeğe katılanlara teşekkür ederek kapısının kendilerine her zaman açık olduğunu kaydetti.
Programda eski Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur da söz alarak duygularını ifade ettiler.
Vali Cüneyt Epcim tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ile Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin’e hizmetleri anısında plaket takdim edilmesiyle program sona erdi.

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