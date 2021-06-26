Bayburt Üniversitesinde bayram temizliği seferberliği

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde, çevre duyarlılığının arttırılması gayesiyle ‘Sıfır Atık Temiz Kampüs Bayram Temizliği’ adlı bir etkinlik tertip edildi.

Temiz çevre bilincinin arttırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra, akademik ve idari personeller ile aileleri ve çocuklar katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayan etkinlik Bâbertî Külliyesi Lojmanlarına kadar devam etti. Güzergâh boyunca tespit edilen çöpler, katılımcılar tarafından toplanarak Bayburt Üniversitesi Atık Geçici Depolama Alanında biriktirildi.

Çevre Yönetim Ofisi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Bayburt Üniversitesinin ‘Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olduğunu ifade eden Rektör Türkmen, bu kapsamda üniversite genelinde farklı çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi. Rektör Türkmen; “Geçici Atık Depolama Alanlarımızda; cam, kâğıt, plastik ve metal atıklar depolanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Laboratuvar ve kimyasal atıkların toplanıp bertaraf edilmesi için özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ‘Sıfır Atık Temiz Kampüs’ sloganı ile tertip ettiğimiz bu programla da temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma, ailelerine ve özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise yakın zamanda hizmete alınan Bayburt Üniversitesi Bowling Salonunda oyun ile ödüllendirilerek sevindirildi.

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