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Bayburt’ta 2020 eTwinning Kalite Etiketi ödülleri sahiplerine verildi

İHA

Bayburt’ta 2020 eTwinning Kalite Etiketi ödülleri sahiplerine verildi

Bayburt’ta çeşitli eTwinning projelerine katılım sağlayan öğretmenlere 2020 yılında kazandıkları kalite etiketleri takdim edildi.
eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir. Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında, bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla proje devam ediyor.
Bayburt’ta yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında 85. Yıl Anaokulu Öğretmeni Şule Yılmaz Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanırken, Şair Zihni İlkokulu Öğretmeni Yasemin Uygun Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen belgelerin takdimi İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. eTwinning portalının ve bu alanda yürütülen projelerin, tüm faydalarının yanı sıra Avrupa'nın her ülkesinden öğretmeni bir araya getirmesi yönüyle de çok kıymetli ve büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Karakaşoğlu, “Başta kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlerimiz olmak üzere eTwinning çalışmalarında gayret gösteren tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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