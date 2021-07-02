Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Murat Çolak düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bâbertî Külliyesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, müdürlük görevini yürüten Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, görevini Doç. Dr. Murat Çolak’a devrederek, kendisine başarılar diledi.

Devir teslim töreninde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bugüne kadar yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Erdoğan’a teşekkür ederek; yeni müdür Doç. Dr. Çolak’ı tebrik etti.

Yüksekokul müdürlüğü görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Doç. Dr. Çolak ise, desteklerini esirgemeyen Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti.

Devir teslim törenine Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul ile akademik ve idari personeller katıldı.

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