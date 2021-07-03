Bayburt’ta ilaçlama mesaisi devam ediyor

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artması ile beraber Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Kene, pire ve diğer zararlı haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları kapsamında daha önce Bayburt merkezdeki birçok okulda bulunan yeşil alanlar ile park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler çalışmalarını karasinek ve sivrisineklerin çoğaldığı alanlara taşıdı. Haşerelerden vatandaşlara gelebilecek zararların önlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları sezon boyunca devam edecek.

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