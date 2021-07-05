Siyasi partilerin bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyasi partilerin bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı

İHA

Siyasi partilerin bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı

Bayburt’un Aydıntepe ilçe merkezinde MHP, Gelecek ve Saadet Partisi İlçe Başkanlıklarının bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı.
Aydıntepe ilçe merkezinde 3 siyasi partinin ilçe başkanlığı ve altında sıralı dükkânların bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken çatıda hasar oluştu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aydıntepe Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve İl Genel Meclisi Üyesi Sinan Birgül ile beraber yangın yerinde incelemelerde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz’dan Başkan Pekmezci’ye ...
Bayburt’ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi
YEREL HABERLER Bayburt’ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi
Bayburt’ta ilaçlama mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta ilaçlama mesaisi devam ediyor
Bayburt Üniversitesi ile Kenan Yavuz Kültür Vakfı arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi ile Kenan Yavuz Kültür Vakfı ...