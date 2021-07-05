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Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor

DHA

Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT merkezde yer alan Saat Kule Meydanı'ndan tarihi Bayburt Kalesi´nin manzarasını kapatan 6 ve 4 katlı iki binanın 2'şer katı kamulaştırılarak yıkımına başlandı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Yıkımların ardından Saat Kule Meydanı´ndan tarihi mirasımız olan Bayburt Kalesi´ni rahatlıkla izleme fırsatı olacak" dedi.
Kentte Saat Kule Meydanı'ndan 3 bin yıllık tarihi Bayburt Kalesi'nin görünüşünü engeleyen 2 bina için harekete geçildi. 6 ve 4 katlı iki binanın 2'şer katı kamulaştırılarak yıkımına başlandı. Yıkımların tamamlanmasının ardından Saat Kulesi Meydanı ile Bayburt Kalesi bütünleşecek, kentte gelen turistler şehir merkezinden 2 tarihi yapının fotoğrafını aynı karede çekebilecek.
'SAAT KULESİ İLE KALE BÜTÜNLEŞECEK'
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kent merkezinde yer alan tarihi yapıların önünü kapatan 2 binanın üst katlarını ortadan kaldırmak amacıyla proje hazırladıklarını belirterek, "İhalesini yaptıktan sonra hemen işe koyulduk ve şu anda yıkım işlemleri güvenlik önlemleri altında titiz bir şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burada Saat Kulesi ve tarihi Bayburt Kalesi´nin bütünleştiği bir görüntü oluşacak. Saat Kule Meydanı´ndan tarihi mirasımız olan Bayburt Kalesi´ni rahatlıkla izleme fırsatı olacak. Çekilen fotoğraflarda Bayburt Kalesi ve Bayburt Kulesi´nin de bütünleştiğini göreceğiz" dedi.
'KALENİN GÖRÜNTÜSÜ AÇILACAK'
Kent sakini Ozan Aydoğdu, çalışmaların çok yerinde olduğunu ifade ederek, "Bu çalışmalarla kalenin görüntüsü açılacak. Meydandan fotoğraf çekerken, Bayburt Kalesi´nin görüntüsü daha net görünecek. Ayrıca bu durumun turizme de katkısını olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Binaların kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Gökhan Yakut da, çalışmaların çok yerinde olduğunu belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-07-05 13:19:32

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