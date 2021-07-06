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Sıcakların bunalttığı Bayburt’ta kısa süreli sağanak yağış bekleniyor

İHA

Sıcakların bunalttığı Bayburt’ta kısa süreli sağanak yağış bekleniyor

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt’ta kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Bayburt’ta 28, Iğdır'da 37, Tunceli'de 34, Ağrı ile Erzincan'da 32, Kars'ta 31, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta 10, Ardahan'da 8, Kars ile Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Tunceli ile Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

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