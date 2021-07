Başkan Yöney güven tazeledi

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 201820192020 yılları birleştirilmiş olağan genel kurul kongresi sonuçlandı. Mevcut Başkan Halil İbrahim Yöney, tek aday olarak katıldığı seçimlerde üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Bayburt'ta bir düğün salonunda saat 10.00'da başlayan kongrenin Divan Başkanlığını 12. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mürsel Karataş yaptı. Karataş'ın yanı sıra divanda Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ve Ülvayi Sorgun yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan TESKOMB 12. Bölge Başkanı Mürsel Karataş, Bayburt kooperatifinin bölgede en güçlü kooperatiflerden biri olduğunu belirterek, Başkan Halil İbrahim Yöney'e başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu. Bayburt'un gönlünde çok farklı bir yeri olduğunu söyleyen Karataş, Bayburtlu esnaflara da teşekkür ederek, Erzurum'da her zaman kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını kaydetti. Karataş, TESKOM Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün selamlarını da ileterek, Akgül'ün kongreye gönderdiği tebrik mesajını okudu.

Kongreye tek aday olarak giren ve üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, kendisine destek veren tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

Yöney, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ve bütün olumsuzluklara rağmen kredi ve kefalet kooperatimiz her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmuş, talepleri anında karşılanmıştır. Kooperatifimiz pandemi sürecinde 625 ortağımıza 15 milyon 625 bin TL kredi desteğinde bulunmuştur. Kooperatifimizin bugünlere daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlayan Genel Başkanımız sayın Abdulkadir Akgül’e teşekkür ediyorum. Bugün aramızda çok kıymetli bir misafirimiz var. Bizim gönlümüzde apayrı bir yeri olan, Bayburt’u her zaman bölgede el üstünde tutan ve plasman taleplerimizi eksiksiz karşılayan çok kıymetli Bölge Başkanı Mürsel Karataş’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kooperatifimize bugüne kadar hizmet etmiş ve artık aramızda olmayan büyüklerimize ve ortaklarımıza Allah’tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı ömürler diliyorum."

Halil İbrahim Yöney'in yönetiminde, Hacı Murat Okutmuş, Bülent Helvacı, Halim Uçar ve Fethi Demir yer alırken, denetleme kurulunda ise, Rasim Soytürk ile Hüseyin Korkmaz görev aldı.

