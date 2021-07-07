Başkan Yöney güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yöney güven tazeledi

İHA

Başkan Yöney güven tazeledi

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 201820192020 yılları birleştirilmiş olağan genel kurul kongresi sonuçlandı. Mevcut Başkan Halil İbrahim Yöney, tek aday olarak katıldığı seçimlerde üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Bayburt'ta bir düğün salonunda saat 10.00'da başlayan kongrenin Divan Başkanlığını 12. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mürsel Karataş yaptı. Karataş'ın yanı sıra divanda Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ve Ülvayi Sorgun yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan TESKOMB 12. Bölge Başkanı Mürsel Karataş, Bayburt kooperatifinin bölgede en güçlü kooperatiflerden biri olduğunu belirterek, Başkan Halil İbrahim Yöney'e başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu. Bayburt'un gönlünde çok farklı bir yeri olduğunu söyleyen Karataş, Bayburtlu esnaflara da teşekkür ederek, Erzurum'da her zaman kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını kaydetti. Karataş, TESKOM Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün selamlarını da ileterek, Akgül'ün kongreye gönderdiği tebrik mesajını okudu.
Kongreye tek aday olarak giren ve üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, kendisine destek veren tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.
Yöney, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ve bütün olumsuzluklara rağmen kredi ve kefalet kooperatimiz her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmuş, talepleri anında karşılanmıştır. Kooperatifimiz pandemi sürecinde 625 ortağımıza 15 milyon 625 bin TL kredi desteğinde bulunmuştur. Kooperatifimizin bugünlere daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlayan Genel Başkanımız sayın Abdulkadir Akgül’e teşekkür ediyorum. Bugün aramızda çok kıymetli bir misafirimiz var. Bizim gönlümüzde apayrı bir yeri olan, Bayburt’u her zaman bölgede el üstünde tutan ve plasman taleplerimizi eksiksiz karşılayan çok kıymetli Bölge Başkanı Mürsel Karataş’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kooperatifimize bugüne kadar hizmet etmiş ve artık aramızda olmayan büyüklerimize ve ortaklarımıza Allah’tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı ömürler diliyorum."
Halil İbrahim Yöney'in yönetiminde, Hacı Murat Okutmuş, Bülent Helvacı, Halim Uçar ve Fethi Demir yer alırken, denetleme kurulunda ise, Rasim Soytürk ile Hüseyin Korkmaz görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçmiş yıllarda genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen ihram yaşatılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Geçmiş yıllarda genç kızların çeyiz sandıklarını ...
Hayvancılık işletmelerine yüzde 50 hibe desteği
YEREL HABERLER Hayvancılık işletmelerine yüzde 50 hibe desteği
Şehit Fatih Kostik kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Fatih Kostik kabri başında dualarla anıldı
Sıcakların bunalttığı Bayburt’ta kısa süreli sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Sıcakların bunalttığı Bayburt’ta kısa süreli sağanak ...
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
YEREL HABERLER Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina ...
Siyasi partilerin bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı
YEREL HABERLER Siyasi partilerin bulunduğu binanın çatısında yangın ...