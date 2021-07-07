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Kuzey Irak’ta vefat eden asker Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kuzey Irak’ta vefat eden asker Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta görev yaparken vefat eden Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan, baba ocağı Nişantaşı köyünde toprağa verildi.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 25. dönem Milletvekili Ali İnce, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, askeri erkan ve vatandaşlarımızın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.
Belediye Başkanı Pekmezci, Mustafa Çalışkan’ın güçlükle ayakta duran babası Said Kuzuk’a taziyelerini bildirerek bütün yakınlarına başsağlığı diledi.

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