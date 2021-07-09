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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Genç Ofis’ ilk faaliyetini gerçekleştirdi

İHA

‘Genç Ofis’ ilk faaliyetini gerçekleştirdi

Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde, Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde kurulan ‘Genç Ofis’ ilk etkinliğini gerçekleştirdi.
Gençlerin, Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarını gerçekleştirebilmelerinin yanı sıra kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilmelerine imkan tanıyan ‘Genç Ofis’ Bayburt Üniversitesinde hizmetlerine başladı.
Tanışma ve kaynaşma maksadıyla gerçekleşen ilk etkinlikte üniversiteyi ziyaret eden gençler, Genç Ofis ve üniversitenin sosyal tesislerinde eğlenceli ve verimli zamanlar geçirdi.
Etkinliğe; Bayburt Gençlik Merkezinde görev yapan Gençlik Liderleri Kadir Köprücü ve Rıdvan Tuluğ ile birlikte gönüllü lise ve üniversitesi öğrencileri, gençlik merkezi sporcuları, gençlik gönüllüleri katılım sağladı. Genç Ofis’te bir süre zaman geçiren gençler, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul’un rehberliğinde, Kültür Merkezinde bulunan Okçuluk Salonunda Geleneksel Okçuluk talimi de yaptılar.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitede Genç Ofis’in kurulmasına destek sunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Muhammet Zafer Battal’a teşekkür etti. Bayburt Üniversitesi olarak, İl Müdürlüğü ile birlikte, gençlere daha faydalı olacak uygulamalar geliştirerek onların gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetleri hayata geçireceklerini söyledi. Genç Ofis’te yürütülecek her proje ve etkinliğin aynı zamanda gençlerin kariyer planlamaları ve kişisel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Bu doğrultuda Genç Ofis bünyesinde yürütülecek faaliyetlerin daha etkin ve kapsamlı yapılması noktasında üniversite olarak her türlü desteği sunacaklarını da sözlerine ekledi.

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