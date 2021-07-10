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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi mezunlarını uğurladı

İHA

Bayburt Üniversitesi mezunlarını uğurladı

Bayburt Üniversitesi, düzenlediği tören ile 20202021 akademik yılı mezunlarını büyük bir gurur ve coşkuyla uğurladı.
Bâbertî Külliyesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet programına Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Metin Uçurum, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, İl müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni protokol konuşmaları ile devam etti.
Mezuniyet programının açılış konuşmasını yapan Rektör Türkmen, “Alanlarında donanımlı, evrensel ve kültürel değerlerimizi benimsemiş yeni bireylerin yetişmesi hedefiyle eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bayburt Üniversitesi olarak akademik başarıyı her zaman ön planda tutuyoruz. Süreç boyunca öğrencilerini yakından takip eden bir üniversite olarak, alanında söz sahibi hocalarımızla mezunlar vermeye ve öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlamaya gayret ediyoruz. Mezun olan bütün öğrenci kardeşlerimi ve muhterem ailelerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin.” dedi.
Konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda derece elde eden öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.
Program, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.
Mezuniyet töreni, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Youtube sayfasından canlı olarak da yayınlandı.

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