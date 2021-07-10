Bayburt’ta yaralı ata “Haybulans” ile müdahale edildi

Bayburt’ta trafik kazası sonucu yaralanan ata Tarım ve Orman Müdürlüğünün Haybulansı ile müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’un Demirözü ilçesi ile Gökçedere Beldesi arasında 4 Kilometre kala transit model aracın çarpması sonucu yaralanan hayvana olay yerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, müdürlük bünyesinde bulunan (Hayvan Ambulansı) Haybulans ile gidilerek tedavi uygulandı. Tedaviye karşılık veren hayvanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.