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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirözü Barajı'na yoğun ilgi

İHA

Demirözü Barajı'na yoğun ilgi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması amacıyla inşa edilen ve çeşitli aktiviteler sayesinde her yıl ilçe nüfusunun 20 ila 25 katı turisti ağırlayan bin 700 rakımda bulunan Demirözü Barajı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Demirözü ilçesindeki cadde ve sokaklarda, il dışında yaşayan gurbetçilerinde gelmesiyle hareketlilik oluştu. İlçede en fazla yoğunluk ise tekne ile gezmek ya da piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği Demirözü Barajı'nda ve çevresinde inşa edilen mesire alanında oldu.
Tatil süresince baraj etrafında ve teknede vakit geçirmek için gelen binlerce vatandaş aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.
Demirözü Barajı’na ilk kez geldiğini ifade eden Mehmet Aktürk, çok güzel vaki geçirdiklerini belirterek, “Bu alanı hizmete sunanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir alan, çok güzel değerlendirmişler. Bizde geldik tekneye bindik. Çok memnun kaldık” dedi.
İstanbul’dan bayram tatilini geçirmek için memleketi Bayburt’a geldiğini söyleyen Songül Çelik’te baraj çevresindeki alanda ailesiyle piknik yaptıklarını ve tekneye binerek baraj turu attıklarını ifade etti.

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