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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kurban pazarında haraketlilik arttı

İHA

Bayburt’ta kurban pazarında haraketlilik arttı

Bayburt’ta Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarda hareketlilik artmaya başladı. Büyükbaş hayvanların 7 kişilik, küçükbaş hayvanların ise tek kişilik hisselerle satın alındığı pazarda bayrama yaklaşıldıkça hareketliliğin arttığı görüldü.
Bayram öncesi satışların devam ettiği canlı hayvan pazarında hayvan satıcıları fiyatların düşük olmasından şikayet ediyor. Geçen yıla göre hayvan fiyatlarında düşüşlerin olduğunu söyleyen satıcılar, kuraklıktan dolayı dağlarda otların bu yıl fazla olmadığını söyleyerek, masraflarının çok olduğunu pandeminin de etkisiyle hayvanların ucuza satıldığını ifade ettiler.
Geçen yıl 10 bin liraya alıcı bulan hayvanını bu yıl daha ucuza sattığını belirten kurban satıcısı "Bu sene hayvanlar bayağı bir ucuza gidiyor. Geçen sene 10 bin liraya sattığım malı bu yıl 6 bin liraya zararına sattım. Gerçekten çok fazla fark var, bu yıl dağlarda otta fazla olmadı, cebimizden saman yedirdik daha fazla maliyetle, daha ucuza hayvanımızı satmış olduk" şeklinde konuştu. Kasaplardaki etin kilosuyla kurbanlıkların kilo fiyatının aynı olduğunu kaydeden satıcılar, alıcı bulmakta zorlandıklarını dile getirdiler. Her bütçeye uygun hayvanların olduğunu vurgulayan kurban satıcıları fiyatların 6 bin ila 25 bin arasında değiştiğini vurguladılar.
“Küçükbaş hayvanda da durum değişmedi”
Geçen yıl 2 bin lira civarında satılan koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar bu yıl pazarda yarı fiyatına satılmaya başlandı. Ortalama bin ila bin 500 lira arasında satılan küçükbaş hayvanlarda da fiyatların düşük olduğu görüldü. Büyükbaş hayvanlara bütçesi yetmeyen vatandaşlar, küçükbaş hayvana yöneldi.
Pazarın Gözdesi 'Paşa'
Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların görücüye çıktığı pazarda, 850 kiloluk tosun, 25 bin Türk Lirasından alıcıya sunuldu. Pazarın en büyük hayvanı olan Paşa, pazarda sahibine zor anlar yaşatarak, öfkesini sahibinden çıkardı. Yabancı kimseyi yanına yaklaştırmayan Paşa, 850 kilo ile pazarın en büyük hayvanı oldu. Alıcıların ilgi odağı olan Paşa, 25 bin liraya alıcısını beklerken, vatandaşlar fiyatının yüksek olduğunu söyleyerek satıcı ile pazarlık yoluna gittiler. 650 kilo civarı hayvanların ise 20 bin liraya satıldığı pazarda, 400500 kiloluk kurbanlıklarda fiyat 1015 bin lira arasında değişiyor.

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