Rektör Türkmen, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen beraberindeki heyetle birlikte Samsun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Türkmen; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Rektör Türkmen; misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden dolayı Vali Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Rektörler Prof. Dr. Ünal ve Prof. Dr. Aydın, Bayburtlular Derneği başkan ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

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