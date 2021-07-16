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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu

İHA

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Halter Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu.
Şampiyonaya, Bayburt Üniversitesini temsilen Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Muhammet Şimşek katıldı. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi olan Şimşek, gösterdiği performansla, 90 kiloda Türkiye ikincisi olmayı başardı.
Toplam 96 sporcunun katıldığı turnuvada; Benchpress kategorisinde 110 kg, Squat kategorisinde 161 kg, Deadlift kategorisinde ise 180 kg kaldırarak toplamda 451 kiloya ulaşan Şimşek, Benchpress ve Powerlifting kategorilerinde iki gümüş madalya kazandı.
Elde ettiği başarıdan dolayı mutluluğunu ifade eden Şimşek, desteklerinden ötürü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile hocalarına ve antrenörlerine teşekkürlerini iletti.
Oldukça yeni ve genç bir kulüp olan Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün her geçen gün yeni bir başarısıyla gururlandıklarını kaydeden Rektör Türkmen; “Nitelikli öğrenciler yetiştirerek Türk sporuna değer katma hedefimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Haltercimiz Muhammet Şimşek ve Antrenörümüz Ömer Faruk Aksoy ile hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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