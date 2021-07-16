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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Cüneyt Epcim, şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

İHA

Vali Cüneyt Epcim, şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz’un ailesi ile 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan’ı ziyaret etti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Darbe girişimine karşı mücadele ederken yüzlerce vatandaş şehit oldu, binlerce vatandaş yaralanarak gazilik mertebesine ulaştı. Darbe girişimi esnasında yaşananların unutulmaması maksadıyla 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Darbe girişiminden bugüne düzenlenen anma programlarıyla 15 Temmuz’da yaşananlar yeniden hatırlanıyor. FETÖ ihanet şebekesine karşı mücadele ederken şehadet mertebesine ulaşanların aile yakınları ziyaret edilip acıları paylaşılıyor.
Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, 15 Temmuz demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümünde 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan ile Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz’un ailesini ziyaret etti.
Vali Epcim’in, ziyaretlerine Yukarı Pınarlı Köyü’nde ikamet eden Gazi Abdulkadir Çaphan ile başladı. Burada Gazi Çaphan ve aile yakınlarıyla bir araya gelen Vali Epcim, 15 Temmuz akşamı yaşananları dinledi.
15 Temmuz gecesi Taksim Meydanı’nda olduğunu aktaran Gazi Çaphan, gezmek için geldikleri meydanda asker kalabalığı ile karşılaştıklarını aktardı. Durumu öğrenmek üzere asker ve polislere neler olduğunu sorduklarını anlatan Gazi Çaphan, her hangi bir cevap alamadıklarını kaydetti.
Gazi Çaphan, etraftaki insanların da kendileri gibi durumdan habersiz olduklarını belirterek, “Biraz zaman geçtikten sonra havaya sıkmaya başladılar. Ondan sonra millet kalabalıklaştı. Saatler ilerledikçe Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra ortalık karıştı. Bir insanlara bir havaya sıkmaya başladılar. F16’lar alçak uçuş yapmaya başladı. Etrafımızda hep camlı binalar vardı. Saat 1.5 2 civarı iki kişi askerlerin elindeki tüfeklere sarıldı. Ondan sonra bizi taramaya başladılar. Yakın mesafeden sol bacağımdan yaralandım.” diye konuştu.
Gazi Çaphan, darbe girişimine katılanları ikna etmeye çabaladıklarını ve bir grubun bu çabalar sonucu bulundukları yeri terk ettiklerini aktardı. Diğer grubun silah bırakmamakta ısrar ettiğini ve başlarındaki sivillerden emir aldığına dikkat çeken Gazi Çaphan, “Bayağı ikna etme çalışmaları oldu. Grubun biri gitti. Haberlere de yansıdı bu. Bir grup ayrılmadı. Başlarında sivil kıyafetliler, kendilerini belli etmiyorlar zaten Onlar yönlendiriyordu. Saat 2 gibi kurşun yedim. Hemen bir yere oturdum. Fakat insanlar çok feciydi. Bir tanesinin kalbini görüyordum. Kemik yok, deri yok, kanı çekilmiş, bildiğiniz kalbini görüyordum. Hastaneye kadar yarama bastırdım. Ambulansa zorla bindirdiler beni zaten. Sağlık personeli yetişemiyor. Herkesi bir yere topladılar. Meydanda gördüğümü hastanede tekrar görüyordum. Bayağı bir yaralımız vardı. Çok farklı bir şey.” ifadelerini kullandı.
Gazi Çaphan, o gece bacağına isabet eden kurşundan vücudunda parçalar taşıdığını ve riskli olması nedeniyle ameliyata kimsenin cesaret edemediğini anlattı. İlk zamanlarda bu sebeple zorluklar yaşadığını kaydeden Gazi Çaphan, “Şu an bir sıkıntısı kalmadı. Kapanmayan yaralarım vardı. Bacağım kesilecek diyordum ama geçti gitti.” dedi.
Vali Epcim, Gazi Çaphan’ın anlattıkları üzerine kendisi ile gurur duyduklarını ve 15 Temmuz’da gerçek bir fedakarlık yaptığını ifade etti. Gazi Çaphan’ı cesareti dolayısıyla tebrik eden Vali Epcim, şehit ve gazilere müteşekkir olduklarını dile getirdi.
Vali Epcim, bir süre sohbet ettiği Çaphan ailesinin ardından Beşpınar Köyü’ne geçti. Burada Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz’un ailesini ziyaret eden Vali Epcim ile Hanımefendi şehidin annesi Neriman ve babası Turgut Yavuz’la buluştu.
Şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet eden Vali Epcim, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Vali Epcim, Şehit Gürcan Yavuz başta olmak üzere tüm şehitler için dua edilmesinin ardından ziyaretini sonlandırdı.
Ziyaretlerde Demirözü Kaymakamı Engin Tok, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve eşleri yer aldı.

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