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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Türkmen, Sanatçı Koçan tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı

İHA

Rektör Türkmen, Sanatçı Koçan tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Sanatçı Ülkü Koçan tarafından Bayburt’ta düzenlenen ‘Çinimaçin’de Hünkarı Nevbahar Şenliği’ adlı programa katıldı.
Program kapsamında ilk etkinlik ‘Sancağın Gölgesinde 21 Osmanlı Sultanı’ adlı resim sergisi oldu. Bayburt'un kurtuluşu 21 şubat münasebetiyle 21 eserin yer aldığı serginin açılışı Bayburt Kalesinde gerçekleştirildi.
Program; Bayburt Üniversitesinin ev sahibi olduğu ve konuşmacı olarak, Emekli Albay Atilla Güler’in katıldığı ‘Kafkasya; Zafer, İhanet ve Hüzün’ temalı konferans ile ‘Türkiye Sanat Kurumu Şair Zihni Özel Ödülleri’ adlı etkinliklerle devam etti.
Etkinliklerin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Türkmen, Bayburt’un tanıtımına katkı sunan çalışmalarda, ihtiyaç duyulan her alanda üniversite olarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Programların hazırlanmasında emeği geçenleri ve ödül alanları tebrik ederek, başarılar diledi.
Programların düzenlenmesinde üniversitenin de önemli katkılarının olduğunu dile getiren Sanatçı Koçan ise; sanata ve sanatçıya gösterdikleri değer ve desteklerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini iletti.
Programlara; Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, siyasi parti başkanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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