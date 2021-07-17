Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı

Kurban Bayramı iyiden iyiye yaklaşırken Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı’nda bayram heyecanı yaşanıyor.

Bayburt’taki tek kurbanlık satış yeri olan Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan pazarındaki çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren bayramın son gününe kadar her gün açık olacak olan Hayvan Pazarı’nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.

“Kurban kesim yerleri belli oldu”

Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

“Bayburt Belediyesine ait mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Salih Altun’a ait mandıra (Kayış Kıran Mevkii), Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Öğrenci Yurdu (Esentepe Mahallesi), Hakan Keser’e ait hayvan çiftliği (Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Can Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri) ve Hanefi Sansu’ya ait Mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu Karşısı)”

Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.

“Kurban yakalama timi teyakkuzda olacak”

Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.

Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayram boyunca kurban kesim alanlarındaki sterilizasyon ve kesimden sonra geride kalan atıkların bertaraf edilmesi gibi hizmetlerde bulunacak.

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