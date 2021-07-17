Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı

İHA

Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı

Kurban Bayramı iyiden iyiye yaklaşırken Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı’nda bayram heyecanı yaşanıyor.
Bayburt’taki tek kurbanlık satış yeri olan Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan pazarındaki çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren bayramın son gününe kadar her gün açık olacak olan Hayvan Pazarı’nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.
“Kurban kesim yerleri belli oldu”
Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:
“Bayburt Belediyesine ait mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Salih Altun’a ait mandıra (Kayış Kıran Mevkii), Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Öğrenci Yurdu (Esentepe Mahallesi), Hakan Keser’e ait hayvan çiftliği (Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Can Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri) ve Hanefi Sansu’ya ait Mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu Karşısı)”
Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.
“Kurban yakalama timi teyakkuzda olacak”
Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.
Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayram boyunca kurban kesim alanlarındaki sterilizasyon ve kesimden sonra geride kalan atıkların bertaraf edilmesi gibi hizmetlerde bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Türkmen, Sanatçı Koçan tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı
YEREL HABERLER Rektör Türkmen, Sanatçı Koçan tarafından düzenlenen ...
Rektör Türkmen’den çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Rektör Türkmen’den çocuklara bayram hediyesi
Bayburt Üniversitesi öğrencileri makale yarışmasında önemli başarı elde etti
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğrencileri makale yarışmasında ...
Vali Cüneyt Epcim, şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisini ...
Milletin demokrasi zaferi 5. yılında
YEREL HABERLER Milletin demokrasi zaferi 5. yılında
Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ...
Bayburt Üniversitesinden ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden ‘15 Temmuz Demokrasi ve ...
Şehit Mustafa Karasakal’ın ismi Bayburt Üniversitesi’nde yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Karasakal’ın ismi Bayburt ...
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Başkan Pekmezci: “15 Temmuz 2016’da çelik ve demir, bir kez daha iman ve cesaret karşısında eridi”
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci: “15 Temmuz 2016’da çelik ve demir, ...
Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi
Vali Epcim: “Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “Türk milleti tarihte eşi ve benzerine ...