An Zentrum Bayburtspor, Bayburt'taki hazırlıklarını tamamladı

An Zentrum Bayburtspor, Bayburt’ta sürdürdüğü 1. kamp sezonunu tamamladı.

Sezon hazırlıklarını Afyon’daki 11 günlük kamp ve ardından Bolu’daki kampla sürdürecek olan takım, 22 Ağustos’ta Gençosman Stadyumu’nda taraftarı ile birlikte sezon açılışı gerçekleştirecek. An Zentrum Bayburtspor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, Gençosman Stadyumu’ndaki son antrenmanında kulüple ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayburt kampının çok iyi bir düzeyde sürdüğünü bildiren Hakan Yılmaz, performans ve sağlık testlerinin tamamlandığını, ikinci etap kampına 23 Temmuz’da Afyon’da başlayacaklarını belirtti. 11 günlük Afyon kampının ardından 4 Ağustos’ta Bolu’ya geçeceklerini ve 21 Ağustos’ta Bayburt’a dönerek 22 Ağustos’ta Gençosman Stadyumu’nda sezon açılışı yapacaklarını söyleyen Teknik Direktör Yılmaz, Afyon’da 2, Bolu’da ise 4 hazırlık maçı yapacaklarını kaydetti. Yapılan transferler hakkında da bilgi veren Yılmaz, transfer sezonunun son haftasında bir kaleciyi renklerine bağladıklarını, bir stoperle de görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirterek, bunlardan ayrı 3 oyuncuyu daha takıma kazandırarak, lige hazır hale geleceklerini söyledi.



Bir tek An Zentrum’la olmaz!

An Zentrum firmasının çok büyük bir destek olduğunu söyleyen fakat ligin zorlu bir lig olduğunu belirten Teknik Direktör Yılmaz, grupta 12 takımın şampiyonluk hedefi ile lige başlayacağına değindi. An Zentrum Bayburtspor’un da bu takımlar arasında olduğunu ve tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Yılmaz, iş adamlarına ve siyasetçilere seslenerek, takıma destek olmaları çağrısında bulundu. Şehrin manevi olarak takımın arkasında olduğunu ve maddi güce destek olduğunu belirten Yılmaz, “An Zentrum firmamız elini taşın altına koydu ve büyük destek sunuyor ama yeterli değil. Valimiz ve Belediye Başkanımız da önemli destekler sunuyor ama ligimiz çok zor. Bunun için şehirde ve şehir dışında yaşayan Bayburtlu iş adamlarından kulübümüze destek çıkmalarını bekliyoruz” dedi.

