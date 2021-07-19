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Bayburt´ta gurbetçi yoğunluğu; nüfus ikiye katlandı

DHA

Bayburt´ta gurbetçi yoğunluğu; nüfus ikiye katlandı


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)TÜRKİYE'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, Kurban Bayramı için gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günler yaşanıyor. Nüfusun 2 katına çıktığı kentin cadde ve sokaklarında ise park sorunu başladı. 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlular, bayram tatilini geçirmek için memleketlerine döndü. Yaz ve bayram tatili nedeniyle yurt dışında yaşayan gurbetçiler de kente akın etti. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta, son dönemde en kalabalık günler yaşanmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 82 bin 274 kişinin yaşadığı kentte nüfus, yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerle ikiye katlandı. Kentin cadde ve sokaklarında park sorunu başlarken, kaldırımda yürümek dahi zorlaştı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araç yoğunluğu nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi. Kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Trafik polisi ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai yaptı. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-07-19 16:44:57

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