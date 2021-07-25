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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta pandemiden sonra ilk konser

İHA

Bayburt’ta pandemiden sonra ilk konser

Bayburt’ta pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez konser ve tiyatro gösterisi düzenlendi.
An Zentrum Byburt69 enerji içeceğinin ana sponsorluğunda, ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanları için düzenlenen bağış gecesinde Bayburtlu sanatçılar sahne alırken Kızılay gönüllüleri de tiyatro sergiledi. Geceye AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Kızılay Bayburt Şube Başkanı Hümeyra Çelik, An Zentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu, Kızılay Bayburt Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Aydın, Bayburt OSB Müdürü Murat Türkoğlu ve protokol üyeleri katılım sağladı.
Gecede ilk olarak tiyatro oyunları sahnelendi. Ardından sanatçı Mesut Çavdar Bayburt Türküsü olan Baytar’ı seslendirdi. Bayburtlu Sanatçı Mustafa Serkan Yalçın güzel sesi ve yorumuyla izleyenleri doyasıya eğlendirdi. Gecenin sonunda yerel sanatçı İbrahim Siyer ise halaylı türküleri ile gençleri sahnede doyasıya eğlendirdi.
Program’da Genç Kızılay il başkanlığı görevini Bedirhan Polat’a devreden Hasan Türkoğlu, genel merkez tarafından 9 ilin koordinasyonunda ki 4. Bölge Başkanlığına getirildi.
Başkan Hasan Türkoğlu’na hizmetleri için plaket takdim edildi hediyesini ise abisi Bayburt Doğaltaş Genel Müdürü Murat Türkoğlu’nun elinden aldı.

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