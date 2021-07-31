Bayburt Gençlik Merkezi 3 bin fidan dikecek

Bayburt Gençlik Merkezi ülke genelinde çıkan yangınlara dikkat çekmek için 3 bin fidan dikecek.

Ülke genelinde etkili olan orman yangınları sonrası fidan dikme seferberliği başladı. Bayburt Gençlik Merkezi gönüllüleri de bu kapsamda 3 bin fidan dikerek destek olacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından ‘#GençNefes’ hashtagi ile yapılan açıklamada, “Geleceğe #GençNefes olabilmek için Bayburt Gençlik Merkezi olarak gençlerimizle birlikte 3 bin fidan dikeceğiz” denildi.

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