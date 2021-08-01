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(Özel) Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bacalarında halay şenliği

İHA

(Özel) Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bacalarında halay şenliği

Avrupa’da yılın müzesi seçilen Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde bulunan evlerin ve değirmenin bacalarında çekilen halayla ‘baca’ geleneği yaşatılıyor.
Bayburt’ta bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde her yıl gerçekleştirilen şenlikler renkli görüntülere sahne oluyor. Müzede bulunan evlerin ve değirmenin bacalarına çıkan vatandaşlar, ‘Ağız Barı’ ile halay çekerek hem eğleniyor hem de bir geleneği yaşatıyor. Bir bacada erkekler, başka bir bacada da kızlar davul zurna eşliğinde halay çekerken, müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar da onlara katılıp eğlenceye doyuyor.
Müze kurucusu Kenan Yavuz’un oğlu Furkan Yavuz, sürekli olarak halay çekildiğini, hatta halay kursları verdiklerini belirterek, “Halaylar hayatımızın çok önemli bir parçası. Benim de doğduğumdan beri babamları ve köydeki herkesi izleyerek hayranlıkla takip ettiğim en önemli hayatımızın parçalarından bir tanesi. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde ve Loru Han’da da tabii halayları yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Şu an sadece şu geçtiğimiz 7 günde yaklaşık 5 akşamımız hanımızın avlusunda halay geceleri düzenlendi. Dün öğleden sonra 2’den akşam 7’ye kadar halay kursları yaptık. Gelenler burada yörenin çeşitli barlarını öğrendiler. Bugün de etkinliğimizde bire bir onu oynayabildiler ve yaşattılar. Dolayısıyla buraya gelenler ben halay çekmeyi bilmiyorum, nasıl oynandığını bilmiyorum diye üzülmesinler, illa ki geldiklerinde ya bir halay kursu olacaktır ya da oynayanların yanına dahil oldukları zaman hemen adapte olabileceklerdir. Biz halaylarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bunu yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane başta olmak üzere çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından sürekli misafir ağırlayan müzeyi İstanbul’dan görmeye gelen vatandaşlar ise, çok beğendiklerini ifade ederek, “Buraya eğlenmeye geldik. Halay falan çektik, gayet güzel geçti. Memnun kaldık” diye konuştular.

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