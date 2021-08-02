Bayburt için ‘kızıl elma’ denilen proje hayata geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt için ‘kızıl elma’ denilen proje hayata geçiyor

İHA

Bayburt için ‘kızıl elma’ denilen proje hayata geçiyor

Bayburt Belediyesi tarafından kentte yapılacak olan içme suyu arıtma tesisi için saha çalışmaları başladı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ile alakalı, “Bayburt için ‘kızıl elmamız’ dediğimiz projemiz hayata geçtiğinde hemşerilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak.” dedi.
Musluklardan daha sağlıklı ve kaliteli su akmasını sağlamak amacıyla Bayburt Belediyesi tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan içme suyu arıtma tesisi projesi kapsamında Bayburt merkeze bağlı Gez köyü yakınlarında sondaj ve zemin etüdü çalışması başlatıldı.
Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin verdiği bilgide, “Bayburt’umuzun en büyük sorunlarından biri olan şehir şebekesi içme suyunun sertlik oranındaki problemini inşallah çözüyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz kapsamında saha çalışması aşamasına geldik. Gez köyümüz yakınlarında başlattığımız sondaj ve zemin etüdüyle birlikte projemizi hızlandıracağız. Yılsonuna kadar tamamlamayı amaçladığımız projemizi ihaleye çıkararak içme suyu arıtma tesisimizin inşasına başlamış olacağız. Bayburt için ‘kızıl elmamız’ dediğimiz projemiz hayata geçtiğinde hemşerilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak. İnşallah evlerimizin çeşmelerinden akan su, pet şişelerde satılan su kalitesinde olacak. Bayburt’un kronikleşen sorunlarından birine daha son vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demirözü’nde sel zarara yol açtı
YEREL HABERLER Demirözü’nde sel zarara yol açtı
(Özel) Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bacalarında halay şenliği
YEREL HABERLER (Özel) Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bacalarında ...
Bayburt’ta bir miktar kenevir ve tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir miktar kenevir ve tabanca ele ...
Bayburt Gençlik Merkezi 3 bin fidan dikecek
YEREL HABERLER Bayburt Gençlik Merkezi 3 bin fidan dikecek