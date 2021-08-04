Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdi

Bayburt’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldi.

Sıcaklığın 34 derecenin üzerinde seyrettiği Bayburt’ta vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor. Geçen yıla göre bu yıl daha az ekildiği için karpuz fiyatlarında artış yaşanıyor. Ancak vatandaşlar karpuzdan vazgeçemiyor. Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların karpuza ilgisinin artığını dile getiren Kadir Can, “Türkiye’de bu yıl karpuz ekim alanı az. Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamasıyla vatandaşların karpuza talebi arttı. Geçen seneye göre bu yıl karpuz fiyatları biraz daha yüksek. Karpuz ekenler bu yıl para kazandı. Karpuzun kilogramını 2 liradan satışa sunuyoruz. Bayburt’ta bu sıcakta vatandaşların karpuz yemesini tavsiye ediyorum. Karpuz insana serum gibi gelir” dedi.

Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğunu belirten Seyfi Bayer ise "Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada karpuz insanı serinletiyor. Vatandaşlara karpuz yemelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteorolojiden yapılan bilgilendirmede Bayburt’ta hava sıcaklıların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı belirtildi.

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