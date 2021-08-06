Bayburt’ta bir miktar kenevir ele geçirildi

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Bayburt’ta jandarma ekipleri kamuya açık ormanlık arazi içerisinde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele, İstihbarat ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kamuya açık ormanlık arazi içerisinde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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