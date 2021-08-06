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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta küçükbaş hayvan sayısında 1 yılda 5 kata yakın artış sağlandı

İHA

Bayburt’ta küçükbaş hayvan sayısında 1 yılda 5 kata yakın artış sağlandı

Bayburt’ta “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesinin başlangıcında 27 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayısı aradan geçen 1 yıllık süre zarfında 130 bine dayandı. Proje kapsamında üreticilere bugüne kadar 20 bin koyun dağıtımı yapıldı.
Karlıca Köyü’nde ikamet eden yetiştirici Yakup Şen, projeden temin edilen küçükbaş hayvanlarını Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal’ın katıldığı törenle teslim aldı.
Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir yıldır önemli bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Proje kapsamında hayvanlarını teslim alan Yakup Şen ile Bayburt’ta iki yüzüncü üreticiyi desteklediklerini belirten Vali Epcim, “Esasında Kasım aylarında yüz seksen kadar üreticiye ulaşmıştık. Kasım ayı ile bu dönem arasında projeye biraz ara verildi. Fakat bundan sonra projemizin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz.” diye konuştu.
Vali Epcim, Bayburt ölçeğinde 200 yetiştiricinin desteklenmesinin büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.
Küçükbaş hayvancılık potansiyelinin bu rakamın çok daha üzerinde olduğuna vurgu yapan Vali Epcim, “2 ile 5 milyon arasında küçükbaş hayvanı barındıracak yayla ve mera ortamımızın olduğunu bilmekteyiz. Bu manada koyunculuğun en stratejik üretim alanlarından biri olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu proje kapsamında çok önemli gelişmeler yaşanmakta. 27 bin ile başladığımız koyunculuğun 120 binli rakamlara ulaştığını bir kez daha ifade ediyorum. Bu da bir buçuk yılda elde edilen başarı olarak göze çarpmakta. Bu projeyi bundan sonra da destekleyeceğimizi, koyunculuğun geliştirilmesi adına üretim yapmak isteyen üreticilerimizi desteklemek istediğimizi bir kez daha bildirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Vali Epcim, projeye katkı ve destekleri dolayısıyla Milletvekili Fetani Battal başta olmak üzere Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası’na teşekkür etti.

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