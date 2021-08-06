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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Türkmen; Ankara, İstanbul ve Sakarya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

İHA

Rektör Türkmen; Ankara, İstanbul ve Sakarya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ankara, İstanbul ve Sakarya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Rektör Türkmen Ankara’da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tefik Karahan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu üyesi Muhammed Ecevit Carti; İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun, Bağcılar Bayburtlular Derneği Başkanı Muharrem Aktürk, Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Demirer ile Bayburtlu iş insanı Kaya Saruhan; Sakarya’da ise Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamında verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Rektör Türkmen, ikili iş birliklerini daha ileriye götürmek adına yeni dönemde emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade eti. Misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden dolayı tüm ev sahiplerine teşekkürlerini iletti.

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