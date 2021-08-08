Bayburt'ta sağanak; yollar göle döndü

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanağın etkisiyle Cumhuriyet Caddesi´nde cadde ve sokaklar, göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yola girenler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarının önüne kum döküp, suyun içeri girmesini engelledi. Kentteki yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-08-08 16:12:19



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