Bayburt aşılamada düşük iller arasında yer alarak kırmızı renkte kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tablosu açıklanırken Bayburt yüzde 54,0 oranla aşılamada düşük iller arasında yer alarak kırmızı renkte kaldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 731 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 731 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 oldu. Son 1 günde toplam 245 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 7 bin 365 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 47,75 olurken, uygulanan 1., 2. ve 3. doz toplamı 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,0 oranla aşılamada Bayburt düşük iller arasında bulunarak kırmızı renkli kategoride yer aldı.

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