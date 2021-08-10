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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’tan dönen itfaiye personeli ödüllendirildi

İHA

Manavgat’tan dönen itfaiye personeli ödüllendirildi

Bayburt Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında görevlerini başarıyla tamamlayıp kente dönen itfaiye erlerini plaketle ödüllendirdi.
Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle yangın bölgesine hareket eden Bayburt Belediyesi itfaiye erlerinden İbrahim Sansu, Firar Erbay ve Ercan Karaca, yangın söndürme çalışmalarında görevlerini başarıyla tamamlayıp Bayburt’a döndü. Yaklaşık 10 gün süren mücadelenin ardından kontrol altına alınan orman yangınında, ülkenin dört bir tarafından giden kahramanlarla birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Bayburt Belediyesi itfaiye personeli, kente döner dönmez Başkan Pekmezci tarafından ödüllendirildi.
Bayburt İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye erlerine plaketlerini takdim eden Başkan Pekmezci yaptığı açıklamada, “Yurt genelinde birçok ilimizde art arda çıkan orman yangınlarıyla birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz’da başlayan orman yangınıyla mücadele etmek amacıyla 3 itfaiye personelimizle birlikte 1 adet de itfaiye aracımızı bölgeye göndermiştik. Devletimiz yangın uçakları ve helikopterler başta olmak üzere bütün imkânlarını seferber ederken, ülkemizin dört bir tarafından giden kahramanlarla birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Bayburt Belediyesi itfaiye erlerimiz de gece gündüz demeden canla başla çalıştı. Yaklaşık 10 gün süren mücadelenin ardından Manavgat’ta orman yangınının kontrol altına alınmasıyla görevlerini başarıyla yerine getiren itfaiye erlerimiz de şehrimize geri döndü. Personelimizin günlerce süren özverili çalışmaları ve emekleri bizim için çok kıymetli. Hayatları pahasına verdikleri mücadeleden ötürü kendilerini yürekten kutluyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında verdikleri mücadele esnasında hayatını kaybeden orman yangını şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz genelinde çıkan ve büyük bir bölümü kontrol altına alınan yangınların tamamen sönmesini temenni ediyor, yüce Rabbimizden bir daha bu gibi felaketlerin yaşanmamasını diliyorum” diye konuştu.
İtfaiye Müdürü Cavit Türk’ün de hazır bulunduğu törende, Manavgat’tan dönen itfaiye erleri İbrahim Sansu, Firar Erbay ve Ercan Karaca ise, verdikleri mücadele ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Başkan Pekmezci’ye bilgi verdiler.

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