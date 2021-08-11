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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta sağanak ve dolu etkili oldu

İHA

Bayburt’ta sağanak ve dolu etkili oldu

Bayburt'ta sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışma yaptı.
Bayburt’un merkeze bağlı köylerinde ise dolu tarım arazilerini kısa süreliğine beyaza büründürdü.
Öte yandan, meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51100 kilogram) olması öngörülüyor.
Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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