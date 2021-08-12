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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi üst yönetimi, Bâbertî Külliyesinde incelemelerde bulundu

İHA

Bayburt Üniversitesi üst yönetimi, Bâbertî Külliyesinde incelemelerde bulundu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üniversite üst yönetimi, her geçen gün yeni birim ve sosyal yaşam alanlarının tamamlanarak hizmete açıldığı Bâbertî Külliyesinde incelemelerde bulundu.
Rektör Türkmen’e incelemeler sırasında; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Metin Uçurum ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Genel Sekreter Yardımcısı Cuma Aytemur, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yakup Gündüz, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım ile birim personelleri eşlik etti.
Yeni akademik yılın öncesinde, Üniversite üst yönetimi ile birlikte; Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uygulama Oteli, Kültür Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Bilgi Evi’nde yürütülen çalışmaları ve yapılan hazırlıkları yerinde gözlemleyen Rektör Türkmen, yeni akademik döneme eksiksiz başlanması ve bu süreçte öğrencilerin mağdur olmaması için çalışmaların özenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
Beraberindeki heyetle birlikte birim yetkilileriyle bir araya gelerek, akademik birimlerdeki gelişmeler, projeler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yeni akademik yılın bütün öğretim elemanları ve öğrenciler adına hayırlı olmasını temenni ederek, Üniversitenin bütün birimleriyle yeni döneme hazır olduğunu dile getirdi.
Birim personellerinin talep ve önerilerini de dinleyen Rektör Türkmen ve üniversite üst yönetimi ayrıca; külliye içerisinde yer alan araç yolları, yaya yürüyüş yolları, bisiklet yolları, rekreatif alanlarını inceleyerek, külliye alanında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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