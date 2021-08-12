Bayburt Üniversitesi, 2021-2022 güz yarıyılı lisansüstü kontenjanları açıklandı

Tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Bayburt Üniversitesinde, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlar açıklandı.

Güçlü akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalarıyla öğrencilerine lisansüstü programlarla akademik alanda ilerleme imkânı sunan Bayburt Üniversitesi, 20212022 Güz Yarıyılında; Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Fizik, Kimya, Organik Tarım İşletmeciliği, Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi, Mühendislik Yönetimi Anabilim Dallarında, alan içi ve alan dışı olarak doktora ile tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencisi alımı gerçekleştirecek.

Bu bölümler içerisinde; Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Antrenörlük Eğitiminde yüksek lisans düzeyinde; fizik ve inşaat bölümlerinde ise doktora düzeyinde ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, yüksek lisans eğitiminde milli sporculara özel kontenjanların belirlendiği Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda bu yıl ilk defa doktora düzeyinde de özel kontenjanlar belirlendi.

Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini yürüten 13 anabilim dalında; 339’u Türk vatandaşı, 48’i yabancı uyruklu 28’i ise yatay geçiş olmak üzere 400’ün üzerinde kontenjan belirlendi.

Lisansüstü programlara ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının tercih edilme oranlarında büyük artışa sebep olduğunu ifade etti.

Bayburt Üniversitesinin, sadece eğitim alanında değil aynı zamanda araştırma alanında da tercih edilen bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Türkmen; “Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde var olan doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile bilime hizmet etmek, ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelişmiş alt yapıya ve güçlü akademik kadroya sahip olan üniversitemizi tercih eden lisansüstü öğrencilerimiz, üniversitemizde arzu ettikleri eğitimi alarak kariyerlerine daha güçlü bir şekilde devam edecekler. Araştırmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, akademik ve mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen öğrenci adaylarımızı “Güvenli Şehrin, Huzurlu Üniversitesi”ne bekliyoruz.” dedi.

Adaylar başvurularını, 1620 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün; https://ubs.bayburt.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx bağlantısı üzerinden, çevrim içi olarak yapabilecekler.

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