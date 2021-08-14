Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor

İHA

Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor

Bayburt'ta 2010 yılında kapılarını ziyarete açan Baksı Müzesinde "Kıraçta Heykel" adlı sergi ile Anadolu Ödülleri'ne değer bulunan projeler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Bayburt'ta 2010 yılında kapılarını ziyarete açan Baksı Müzesi'nde "Kıraçta Heykel" adlı sergi ile Anadolu Ödülleri'ne değer bulunan projeler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Müzeden yapılan açıklamaya göre, 9 sanatçının eserlerinden oluşan "Kıraçta Heykel" sergisi, izleyiciyi mekansal sınırların dışına çıkarıp doğayla buluşturuyor.
Baksı tepesinde ziyarete açılan açık hava sergisinde Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş'un yapıtları yer alıyor.Geçen yıl ilk kez verilen "Anadolu Ödülleri"ne değer bulunan projelerin yer aldığı ikinci sergi ise Anadolu'dan ilham alan ve ona değer katan çalışmalara topluca bir bakış olanağı sağlıyor. Aynı zamanda sivil topluma ve yerel yönetimlere yeni öneriler sunmayı amaçlıyor. Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödülleri'ni kazananların eserleri, Depo Müze'de sergileniyor. "Kıraçta Heykel" sergisine dair açıklamada bulunan Baksı Müzesi kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zorlayıcı olsa da bunu bir insanlık deneyimi olarak kaydedip yeni yapıtlar üretmeye devam ediyoruz. Bu kez, çocukluk anılarımda önemli bir yere sahip bir mekan, Baksı'nın 65 yıldır değişmeden kalmış kıraç tepesi yapıtlarımıza ev sahipliği yapıyor. Heykeller bu kıraç sırttan nehre doğru uzanırken yeni bir sessizlikle, Baksı'yı ziyaret edenleri hem çağırıyor hem de onları yeni bir duyum alımına davet ediyor."
Baksı'nın 20. yıl dönümü kapsamında düzenledikleri Anadolu Ödülleri'nin daha ilk yılında büyük ilgiyle karşılanmasının, projenin geleceğine dair kendilerini motive ettiğini de ifade eden Koçan, ödül programına dair, "Anadolu'yu eski kültürel bereketine, enerjisine ve çeşitliliğine kavuşturmak, Baksı'nın en önemli odaklarından birini oluşturuyor. Gelecekten beklentileri olan çoğulcu bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Anadolu Ödülleri'nin, bu konuda farkındalığı artırırken, gelecekteki iyi uygulamalara da esin kaynağı olacağını düşünüyoruz. Depo Müze'de ziyarete açılan ödüllü projeler sergimizi gezmeden Baksı'dan ayrılmayın." açıklamasında bulundu.
Yeni sergilerin yanı sıra Şakir Gökçebağ'ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan "Aşina" sergisi, "Maske/Çağrışımlar" adlı grup sergisi ve kalıcı koleksiyonda yer alan yapıtlar da Baksı Müzesi'nde ziyaretçileri bekliyor. Bayburt'un Bayraktar eski adıyla Baksı köyünde yer alan müze, pazartesi hariç her gün 10.00 19.00 saatleri arasında gezilebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında ...
Bayburt'ta 2021 Temmuz ayında 66 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt'ta 2021 Temmuz ayında 66 konut satıldı
Bayburt’ta aşılama oranında artış
YEREL HABERLER Bayburt’ta aşılama oranında artış
Bayburt Üniversitesi, 2021-2022 güz yarıyılı lisansüstü kontenjanları açıklandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi, 2021-2022 güz yarıyılı ...
Bayburt Üniversitesi üst yönetimi, Bâbertî Külliyesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi üst yönetimi, Bâbertî ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.