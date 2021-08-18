Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı

İHA

Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı

Bayburt’ta başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplantı yapıldı.
Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na Bayburt’tan da en güçlü desteği sağlamak için değerlendirmelerde bulunmak üzere toplantı düzenledi.
Valilik toplantı salonunda, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleşen toplantıda AFAD tarafından ülke genelinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına Bayburt’tan yapılabilecek en güçlü nakdi ve ayni yardım desteği hakkında ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzenlenen toplantıya Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Vali Epcim, sel ve yangın afetlerinden dolayı vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini ve hâlihazırda kapsamlı ve gayretli bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti.
Vali Epcim, sahada yürütülen kapsamlı ve gayretli çalışmaya Bayburtlular olarak "Biz de Varız" diyerek kurumların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde afetzedelere en güçlü desteği sağlayacağına inandığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesinden Bayburt tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden Bayburt tarihine ışık ...
Vali Cüneyt Epcim’e Somali’den Kurban Bayramı teşekkürü
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’e Somali’den Kurban Bayramı ...
Vali Epcim, CHP heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Epcim, CHP heyetini ağırladı
Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bayburt’ta arbede sonrası bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı
YEREL HABERLER Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla ...
İşsizlik oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 12,4 oldu
YEREL HABERLER İşsizlik oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 12,4 oldu
Temmuz’da ÜFE yıllık yüzde 22,80 arttı
YEREL HABERLER Temmuz’da ÜFE yıllık yüzde 22,80 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.