Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı

Bayburt’ta başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplantı yapıldı.

Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na Bayburt’tan da en güçlü desteği sağlamak için değerlendirmelerde bulunmak üzere toplantı düzenledi.

Valilik toplantı salonunda, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleşen toplantıda AFAD tarafından ülke genelinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına Bayburt’tan yapılabilecek en güçlü nakdi ve ayni yardım desteği hakkında ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıya Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Epcim, sel ve yangın afetlerinden dolayı vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini ve hâlihazırda kapsamlı ve gayretli bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti.

Vali Epcim, sahada yürütülen kapsamlı ve gayretli çalışmaya Bayburtlular olarak "Biz de Varız" diyerek kurumların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde afetzedelere en güçlü desteği sağlayacağına inandığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.