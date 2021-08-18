Bayburt’ta Muharrem ayı bereketi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Hicri Takvime göre Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.

Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikle Cumhuriyet Caddesi ve Yakutiye Cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Aşure dağıtımına katılan Vali Epcim, vatandaşlara Aşure ikram etti.

Öte yandan Bayburt Çocuk Hakları Komitesi de Aşure günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Epcim’e, komite üyesi çocuklar tarafından Aşure ikram edildi.

Vali Epcim, Çocuk Hakları Komitesi üyelerine ziyaret ve ikramları dolayısıyla teşekkür ederek Aşure günlerini tebrik etti

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