Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı

İHA

Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı

Bayburt’ta camide kolonya ve çakmakla oyun oynayan çocuklar yangına neden oldu. 10 yaşındaki çocuk üzerine sıçrayan alevlerden yandı.
Bayburt’un Çayırköprü köyünde bulunan camide çocuklar kolonya ve çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmeye çalışan 10 yaşındaki Emir Genç’in üzerine sıçrayan alevler ise yüzünde ve boynunda yanıklara neden oldu.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyü camisinde çocukların kolonya ve çakmakla oynaması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen 10 yaşındaki Emir Genç, kendisine de sıçrayan alevler sonucu yandı. Yüzünün ve boynunun büyük bölümü yanan Genç, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğunun camide çıkan alevleri söndürmeye çalışırken yandığını belirten Ömer Genç, “Şu an hastanedeyiz çocuğumun tedavisini yaptırıyoruz. Doktorlar çok ilgili ve gerektiği şekilde tedaviler yapılıyor. Olay anında kendim orada değildim ama söylenilene göre bir kolonya vakası daha yaşandı. Çocuğum çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Yangınlar çıkmasın diye örnek olmaya çalışırken kendisi de çıkan alevlerle yanıyor. Caminin içerisinde çıkan ateşi üfleyerek söndürmeye çalışırken kolonya üzerine sıçrıyor. Bu şekilde çocuğum yanarak bu hale geliyor. Umarım kısa süre içerisinde iyileşir. Diğer çocuklarda bir şey yok sadece benim çocuğum söndürmeye çalıştığı için o yanmış” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Camide çıkan yangını söndürmeye çalışırken kendisi yandı
YEREL HABERLER Camide çıkan yangını söndürmeye çalışırken kendisi ...
Bayburt’ta Muharrem ayı bereketi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Muharrem ayı bereketi
Vali Cüneyt Epcim, medrese alimlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, medrese alimlerini ağırladı
Bayburt’ta biçerdöverler denetlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta biçerdöverler denetlendi
Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için ...
Bayburt Üniversitesinden Bayburt tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden Bayburt tarihine ışık ...
Vali Cüneyt Epcim’e Somali’den Kurban Bayramı teşekkürü
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’e Somali’den Kurban Bayramı ...
Vali Epcim, CHP heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Epcim, CHP heyetini ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.