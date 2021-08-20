Genç Osman Mahallesi’nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi, Belediyemiz Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Genç Osman Mahallesi’nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu.

Kentsel Tasarım Müdürü Teoman Hakan Orhan tarafından gerçekleştirilen sunum eşliğinde Genç Osman Mahallesi’nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Pekmezci, “Şehrimizde Kentsel Dönüşüm alanı olarak en çok üzerinde çalıştığımız Eski Sanayi Sitesi’nde uygulanabilir bir yol haritasını görüşmek amacıyla valimiz, milletvekilimiz, il başkanlarımız ve hak sahibi vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Bayburt Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm sürecinin hızlanması, şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kentsel Dönüşüm projemizin son durumunu ve toplantıda aldığımız notlarımızı başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere bakanlık yetkililerine arz edeceğiz. Kentsel Dönüşüm sürecini başından beri birlikte takip ettiğimiz valimiz ve milletvekilimiz ile tekrar Ankara’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek TOKİ yetkilileriyle de yapacağımız temaslarımızla süreci hızlandıracağız” dedi.

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